巨人がドラフト1位指名を公言していた鷺宮製作所の竹丸和幸投手（23）の交渉権は、一本釣りで巨人が獲得した。「部屋でテレビで見てました」。事前指名公表ということもあり、驚きはなかったと語った竹丸。巨人のイメージは「本当に伝統ある、長年プロ野球界を引っ張ってきた球団だと思っています」、好きな球団や憧れの選手は「特にない」とクールに語ったが、プレーしたい選手を聞かれると「やっぱり坂本勇人選手です」と笑