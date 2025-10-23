4軍制のソフトバンクは今年も育成ドラフトで8位まで指名した。7位では中日などで活躍したドミンゴを父に持つ幸福の科学学園のエミール・セラーの・プレンサ外野手、8位では中大準硬式の大山北斗投手を指名した。西武も育成7位まで指名。2位で甲子園でも活躍した神村学園の今岡拓夢内野手、6位で米国育ちの上智大・正木悠馬投手を指名した。