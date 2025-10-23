国産牛肉をタジキスタンに輸出すると偽り、香港へ大量に輸出したとして、兵庫県警は23日、関税法違反と家畜伝染病予防法違反の疑いで食品販売会社「嘉盛インターナショナル」（堺市）の代表取締役工藤勝徳容疑者（48）＝那覇市久米＝を逮捕した。同様の手口で計54億円分を不正輸出したとみて調べている。逮捕容疑は2023年8月7日、冷凍国産牛肉約7トン（輸出申告価格約4860万円）の輸出先をタジキスタンと偽り神戸税関に申告し