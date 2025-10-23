阪神から1位指名を受け、笑顔で記者会見する創価大の立石正広内野手＝23日午後、東京都八王子市3球団による競合の末、阪神の藤川監督がくじを引き当てると創価大・立石の口元がわずかに緩んだ。大学日本代表の主軸を担った最大の注目株は「実感が湧いた。（大きな）目標を言うと息苦しくなるので、まずは1軍を目指して頑張りたい」と謙虚に意気込んだ。山口・高川学園高から創価大に進み、東京新大学リーグで三冠王に輝くなど