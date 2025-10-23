飛行機が炎上し多数のけが人が出た想定で、実際の機体を使った訓練が羽田空港で行われました。訓練は、香港発の飛行機が飛行中、エンジントラブルで羽田に着陸し、エンジンから火災が発生、機体が炎上したという想定で、行われました。実際の機体を使った訓練では消防隊による消火や客室乗務員らによる乗客の避難誘導、けがの程度に応じた対応などの手順を確認しました。また、けが人が多く、近くの医療機関で受け入れができないこ