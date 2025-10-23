プロ野球のドラフト会議が23日、都内のホテルで開催された。約3時間の会議で全116選手（育成43選手含む）が名前を呼ばれた。支配下では5球団が7位指名まで行い、育成枠では昨年に続きソフトバンクが最多となる8人を指名した。【候補選手一覧】運命のドラフト会議は23日開催吉報を待つ注目選手はどこの球団が指名するのか注目は、広島、阪神、日本ハムの最多3球団から1位指名を受けた創価大の立石正広（21）。抽選の結果、阪神の