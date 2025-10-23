自民党兵庫県議団は23日、政治団体「NHKから国民を守る党」の参院議員と参院会派を結成した党の動きに懸念を示し、説明を要求する申し入れ書を、松山政司参院議員会長に宛てて送付した。自民の理念を損なう可能性を指摘し、受け入れられないと拒否感を示した。関係者が明らかにした。N党を巡っては、斎藤元彦県知事の疑惑告発文書問題を巡る昨年の県知事選で、立花孝志党首が斎藤氏支援目的で出馬する「2馬力」活動を展開。調