国立病院機構東海北陸グループは23日、同機構富山病院（富山市）で、入院中の児童が着ていた服がぬれ、乾かそうとしてヘアドライヤーを当て、児童の腹部に中程度のやけどを負わせたとして、40代の女性看護師を停職15日の懲戒処分としたと発表した。看護師は「児童が寝ていて、起こすのが忍びなかった」と話しているという。機構によると、看護師は7月5日の夜勤中、児童の服に10秒ほどドライヤーを当てたと説明。やけどは既に完