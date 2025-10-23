天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは23日、戦後80年にあたり、東京大空襲の犠牲者をまつる東京都慰霊堂を初めて訪問された。天皇ご一家は、白い花束を手向けて深く拝礼し、犠牲者の冥福を祈られた。遺族と懇談、戦後の苦労に寄り添われ…天皇皇后両陛下は23日長女の愛子さまを伴い、東京都慰霊堂を初めてご訪問。東京大空襲などの犠牲者に花を手向けられた。遺族との懇談では…。陛下「お住まいはこの近くにあったんですか」雅子さ