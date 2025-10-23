高市早苗首相が10月23日、就任後初めて拉致被害者や被害者家族と面会しました。高市首相は「何としても突破口を開く」と話し、日朝首脳会談の実現に向けても意欲を示しました。就任から3日目の10月23日。高市首相は拉致被害者の曽我ひとみさんや横田めぐみさんの母・早紀江さんなど被害者家族と面会しました。〈高市首相〉「自分なりにリーダーシップを発揮しまして、何としても突破口を開くべく取り組んでまいりたい