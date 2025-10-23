自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。第2話3年限定の同居【編集部コメント】ちょっとチヒロさん！「住居費がかからない」「マナブさんの通勤時間が変わらない」だけで決めてしまって大丈夫ですか？いくら期間限定だとして