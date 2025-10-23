◆郄橋隆慶（たかはし・たかのり）2001年12月21日生まれの23歳。茨城県出身。身長186センチ、体重94キロ。右投右打の内野手。茨城・明秀日立高から中大を経て、JR東日本に所属。社会人球界でナンバーワンスラッガーと称される長距離打者。宮田善久担当スカウト「プロでもクリーンアップを目指す」