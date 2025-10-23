◆相良雅斗（さがらまさと）2003年9月24日生まれの22歳。愛知県出身。身長184センチ、体重78キロ。右投右打の投手。愛知・豊田大谷高から岐阜協立大へ進学した最速152キロの右腕。力強いストレートを軸に多彩な変化球を操る。どの球種も精度が高く、打者に的を絞らせない投球術が魅力。テンポ良くタイミングを外し、打たせて取るスタイルを確立している。古澤勝吾担当スカウト「今後さらに大きな成長が期待できる本格