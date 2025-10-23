◆鈴木豪太（すずき・ごうた）2003年8月31日生まれの22歳。滋賀県出身。身長175センチ、体重84キロ。右投げ右打ちの投手。東海大静岡翔洋高から大商大へ進学。大学入学後にサイドスローへ転向した最速147キロの右腕。昨年からはエースとして活躍し、2日連続で先発完投勝利を収めるなど、抜群のスタミナとマウンド度胸を兼ね備える。特に右打者の胸元をえぐるボールは魅力。稲嶺誉担当スカウト「将来の先発ローテや救援と