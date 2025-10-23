◆プロ野球ドラフト会議（23日、東京都内）ソフトバンクは1位指名で米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（20）を指名した。DeNAとの2球団競合となり、会場はどよめきに包まれた。抽選で城島健司CBOが交渉権を引き当てた。取材対応窓口のナイスガイ・パートナーズがコメントを発表した。【コメント全文】日頃より大変お世話になり、誠にありがとうございます。略儀ながら書中をもってご連絡を申し上げます。佐々木麟