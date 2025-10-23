きょう富山市南部でクマ1頭が出没し、市長が緊急銃猟の許可を出して猟友会が駆除しました。けがをした人はいませんでした。県内で緊急銃猟の許可が出されたのは2回目で、実際に発砲して駆除したのは初めてです。 ◆クマを目撃した人「まずいよ、本当に…」こちらは、きょう午前、富山市悪王寺の熊野地区センター近くで撮影された映像です。駐車場のすぐ横でクマが動き回り網のフェンスをつかむ様子も映っています。この周