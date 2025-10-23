＜アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権初日◇23日◇エミレーツ・GC（アラブ首長国連邦）◇7289ヤード・パー72＞ドバイのエミレーツ・ゴルフクラブで行われている、アジア太平洋地域No.1アマチュアを決める戦い。その大会初日、アジア太平洋ゴルフ連盟（APGC）、マスターズトーナメント、R&Aが来年の開催地を発表した。アジアアマを2度制した松山英樹、当時は体が細かった！〈スイング変遷〉次回大会は、ニュージーラン