任期満了に伴う広島県知事選挙が23日に告示され、新人3人が立候補しました。立候補したのは届け出順に、前の副知事の横田美香候補。サイエンス作家の大山宏候補。「新日本婦人の会」県本部委員の猪原真弓候補の3人で、いずれも無所属・新人です。■横田美香候補（無・新）「広島県の産業を振興し、そして、文化やスポーツ、子育て環境、しっかりと充実させ、皆さんがこの広島にひきつけられるようなそんな地にしていきたい」