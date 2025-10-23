「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、本指名で73人、育成選手は43人が指名された。育成選手制度は2005年に導入された。育成選手指名は、18年21人、19年23人、20年49人、21年51人、22年57人、23年50人、24年54人と推移してきた。育成ドラフトでの指名最多は4軍制を敷くソフトバンクの8人、最少はDeNAとヤクルトの1人だった。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. サブロー新監督 石垣元気に謝罪
- 3. ちさ子 姉が「暴行事件」で連行
- 4. 小野田紀美氏のオタクぶりに驚き
- 5. 農水大臣「おこめ券」発言に騒然
- 6. 通学途中の小2女児にわいせつか
- 7. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
- 8. 石丸氏 無礼質問にSNSは拒否反応
- 9. 股間にメニュー表 対応を協議へ
- 10. 高橋藍の二股報道…集まる同情
- 1. 小野田紀美氏のオタクぶりに驚き
- 2. 通学途中の小2女児にわいせつか
- 3. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
- 4. 股間にメニュー表 対応を協議へ
- 5. 名前をちゃん付け セクハラ認定
- 6. 妻の顔を殴打 頭骨骨折など重傷
- 7. 過労死遺族 長時間労働は命奪う
- 8. 退職代行「元祖」に依頼が殺到
- 9. 父から性暴行 実刑に「ホッと」
- 10. 札幌で緊急銃猟 住民接近で中断
- 1. 農水大臣「おこめ券」発言に騒然
- 2. 石丸氏 無礼質問にSNSは拒否反応
- 3. 元タレントが環境大臣政務官に
- 4. 高市首相を「卑弥呼」呼び 物議
- 5. 国民民主党の支持率「ほぼ半減」
- 6. 夫婦で年金月40万 83歳の暮らし
- 7. 下着ユニバが再来? 不快感示す声
- 8. 母が死去 通帳から700万円消える
- 9. 拉致家族らときょう面会 首相、曽我ひとみさんも
- 10. 成仏してクレメンス 弔辞が殺到
- 1. クマと格闘 一かみで腕やられた
- 2. 仏博物館で金塊窃盗 24歳女逮捕
- 3. 中国主席 高市首相に祝電送らず
- 4. 「野人化」した3歳児 議論に
- 5. ロープなしバンジージャンプ導入
- 6. ウクライナ兵1000人の遺体を返還
- 7. 中国が高市首相を非難 警戒心も
- 8. ルーブル強奪 今回は捜査難航か
- 9. TikToker殺害 日本も必ず起きる
- 10. NEC 露の軍事転用「想定せず」
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 「玉木る」ネットスラングが誕生
- 3. 増える「時短勤務」厳しい現実
- 4. 浮く家?「クレイジー物件」全貌
- 5. 年収ダウン転職「本当に失敗」
- 6. キャッシュレス化の実現へ
- 7. 「アスクル」にサイバー攻撃
- 8. 休日割廃止も 高速道料金の現状
- 9. 『OPUS: Prism Peak』Steam Next フェスで体験版を公開！ゲーム挿入歌を使用した新トレーラーを公開！
- 10. 鈴木農水相「コメ券」導入に意欲
- 11. 栃木県警のスゴすぎる｢押収品陳列｣の真相
- 12. 過大請求のヤマト 赤字だった?
- 13. ｢教育系｣公務員年収ワースト500ランキング
- 14. 新ホーム完成｢飯田橋駅｣､昔は2つの駅だった
- 15. ｢風呂場での熱中症で孤独死｣高級マンションの特殊清掃を手がけた作業員の思い
- 16. 映画『ロッキー』の生卵飲み干しシーンで米国人観客が悲鳴を上げた理由
- 17. 【力をためて跳躍！ 卯年生まれの 経営トップたち】GMOインターネットグループ代表 熊谷 正寿さん
- 18. ｢ネッシー生け捕り｣｢ツチノコ発見｣…東スポが一面見出しで"ウソのような記事"を掲載し続けるワケ
- 19. カネボウとJAL､今だから知りたい明暗の裏側
- 20. 審査・頭金は不要 最短即日クルマに乗れる「ノレルGO」開始 ICT
- 1. 磁力で浮遊する新感覚のリストレスト｢Rest Me｣
- 2. 「AmazonスマイルSALE」開催へ
- 3. 増加する"IT中毒者"の特徴とは
- 4. "呟き無いのに"謎の70万フォロー
- 5. 棒なしセグウェイは発火しやすい？米Amazonが『ホバーボード』の一部を販売中止に
- 6. 小さい携帯電話が好き！ 本当に電話やメールができたの？ 忘れられない「ミニミニケータイ」たち
- 7. Google Mapにグループ計画機能追加。複数人でのお店選びに便利
- 8. 富士通、法人向けSIMフリースマホ「ARROWS M359」を発表！10月以降発売。カスタマイズやAndroid 9 Pieの継続サポート、sXGP対応などのタフネスモデル
- 9. 90dBのブザー音とフラッシュで防犯対策。防犯懐中電灯「Thunder（サンダー）」
- 10. 高密閉感とノイキャンで半端ない没入感！上品な音と質感の高級ワイヤレスヘッドホン「STATUS FLAGSHIP ANC」を写真と動画で紹介【レビュー】
- 11. OMデジタルソリューションズ、「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」発売。進化した高画質・標準ズームレンズ [CP+2022]
- 12. EdgeのBingのAIチャットは「Chrome」と検索すると定型文で自分自身を売り込みまくってくる
- 13. Lexar、高速SDXCメモリーカード「GOLDシリーズ」に64GB / 128GB / 256GBモデル
- 14. 秋葉原に恐竜やエヴァンゲリオンの世界が！NTTやJR東「XR BASE SUMMER FES」など開催へ スマホで手軽にVRやARのわくわく体験
- 15. デスク下に設置できる！メッシュ素材のケーブルトレー
- 16. Windows Serverで更新プログラム(KB5037765)インストールに不具合
- 17. ノンアルも ビールが最大37%OFF
- 18. 【最高の睡眠へ】話題の「ヒツジのいらない枕」がAmazonで20%オフに
- 19. 【Amazon】チャンピオンやヘインズのロンTなどが最大50％オフに
- 20. Amazonセール 飲料が最大64%オフ
- 1. サブロー新監督 石垣元気に謝罪
- 2. 指名漏れの渡辺向輝 野球引退へ
- 3. 麟太郎に電話 すごく喜んでいた
- 4. 大阪桐蔭エースが無念の指名漏れ
- 5. 大谷飲酒 真美子さんの「献身」
- 6. マンション60室で違法サービスか
- 7. エドポロ・ケイン 日ハム2位指名
- 8. 佐々木麟太郎は当分コメントなし
- 9. 大谷に「2年遅いわ!」手厳しい声
- 10. 佐々木麟太郎 ソフトB交渉権獲得
- 1. ちさ子 姉が「暴行事件」で連行
- 2. 高橋藍の二股報道…集まる同情
- 3. 竹内涼真「筑前煮男」で起死回生
- 4. 宮崎あおい 二階堂と似ている説
- 5. 国分太一 指摘される「矛盾」
- 6. 静かにして「徹子の部屋」で注意
- 7. 山田優 弟が週5で寝泊まりし支援
- 8. 高橋藍 自身巡る報道に対し謝罪
- 9. 米倉涼子 検挙されない可能性も
- 10. 渡邊渚 漏らしていた意味深発言
- 1. 小2の孫の顔に傷 親の謝罪なし
- 2. もっともっと好きになる。男性のスイッチを入れる「女性の言動」
- 3. 「かに座」の恋愛運&全体運
- 4. 「Neo点心」が外食にも影響か
- 5. 【ブーム調査隊】海外・国内の注目店が軒並みオープン さらに盛り上がるかき氷フィーバー2014
- 6. エリマキソックスより初のニーハイソックス - フリルが螺旋状に伸びるモードなデザイン
- 7. NOTグロ派に！やり過ぎないハロウィンゾンビメイク〜シスター編〜
- 8. トレンドをおさえたヘアカラーは
- 9. 髪悩みは十人十色。オージュアで自分に合ったヘアケアアイテムを見つけました♪
- 10. 洗顔なし！？【メイク前のスキンケア】必見！