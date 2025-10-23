「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、本指名で73人、育成選手は43人が指名された。育成選手制度は2005年に導入された。育成選手指名は、18年21人、19年23人、20年49人、21年51人、22年57人、23年50人、24年54人と推移してきた。育成ドラフトでの指名最多は4軍制を敷くソフトバンクの8人、最少はDeNAとヤクルトの1人だった。