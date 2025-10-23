中日・井上一樹監督が23日、ドラフト会議を終えて会場から東京都渋谷区の青学大キャンパスを訪問。1位指名した同大の中西聖輝投手に速攻で指名あいさつを行った。会見場で顔を合わせ、報道陣から握手を求められると「やっちゃう？」と話し、満面の笑顔でガッチリと手を握り合った。「（ドラフト会場から）近いと聞いたんで。明日も試合があるんでしょう？迷惑が掛からないように、いち早くあいさつがしたい、と」と井上監督