政治ジャーナリストの田崎史郎氏が２３日、ＴＢＳ「ひるおび」に出演。番組内で高市早苗首相が全閣僚に配布した指示書の内容が細かいとされることが話題になると「これが現物なんですけど」とペーパーを提示した。司会の恵俊彰が「田崎さん、閣僚になられた！？」と笑わせる中、田崎氏はテレビ画面に「どうぞ、どうぞ」と綴じられたＡ４ペーパーの冊子を提示した。「最初、全閣僚への指示が入ってるんですけど、各大臣個別に