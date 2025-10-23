【エルサレム＝福島利之】イスラエルの国会は２２日、ヨルダン川西岸で主権を適用する法案の１回目の採決を行い、賛成多数で可決した。法制化には計４回の可決が必要で、この法案が原案通り採決されるかどうかは見通せないが、西岸の併合を進める動きの一環だ。野党の極右政党が提案した法案には、西岸全域でのイスラエルの法律や司法、行政権の行使が盛り込まれている。西岸は１９６７年の第３次中東戦争で占領した地域で、国