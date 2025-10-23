米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手の指名で競合し、交渉権を獲得したソフトバンク・城島CBO（左）と敗れたDeNA・相川監督＝23日午後、東京都内のホテル驚きの指名に会場が沸いた。23日に行われたプロ野球ドラフト会議で、米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）を2球団が1位指名。有力選手が記者会見場で固唾をのんで中継を見守るのがおなじみの光景だが、米国でプレーする注目選手が「本人不在」で主役となる異例