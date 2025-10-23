ロッテから1位指名を受け、笑顔で記者会見する健大高崎高の石垣元気投手＝23日、群馬県高崎市ロッテが交渉権を獲得した群馬・健大高崎高の右腕、石垣は、2球団が1位指名で競合。感情を抑えていたと言い、大きく表情を変えることはなかったが「まさか1位で指名してもらえると思っていなかった。ほっとしている」と喜びの声を上げた。2年春の選抜大会で優勝、3年春は4強入りするなど甲子園大会で活躍。3年時には春夏とも150キロ