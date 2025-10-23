この夏、幼馴染バッテリーで聖地・夏の甲子園沸かせた球児、松井蓮太朗選手（豊橋中央高）が読売ジャイアンツに育成3位で指名されました。 【写真を見る】74年ぶり甲子園出場で沸かせた豊橋中央高(愛知)の松井蓮太朗選手 ドラフト会議で巨人が育成3位指名 涙で夢のプロ入りへ 松井蓮太朗選手は愛知県豊橋市出身のキャッチャーで、強肩を活かした守備と鋭いスイングが持ち味。ことしの夏は、小学校4年生のころからバ