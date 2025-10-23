女優の當真あみ（１８）、俳優の齋藤潤（１８）が２３日、東京・よみうりランドで行われた「よみうりランドジュエルミネーション２０２５」点灯式に出席した。この日は映画「ストロベリームーン余命半年の恋」で主演を務める當真と齋藤がゲストとして出席。さらに「ＯＲＡＮＧＥＲＡＮＧＥ」も登場し、同作の主題歌「トワノヒカリ」を披露した。ベロア調の上品なワンピースで姿を現した當真は、集まった多くの観客を