楽天１位・藤原聡大投手（２１＝花園大）が笑顔で仲間の拍手にこたえた。花園大初のプロ野球選手の誕生となり、歴史を刻む藤原はマイクを握り「野球人生を自分の力で切り開いていけるよう頑張りたい。４年間、自分のやってきたことがこういう結果になってうれしい。信念を貫いて野球と向き合っていく」と誓った。京滋大学リーグ４年間で４５試合に登板して２０勝７敗。高校３年の春に内野手から投手に転向し、花園大では球速が