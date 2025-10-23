明治時代に建てられた、北海道を代表する建造物『北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）』。2019年からの休館・大規模改修を経てこの夏、待望のリニューアルオープンを迎えました。 それと同時にオープンを迎えた土産ショップが「北海道らしさ全開！」と早くも人気となっていると聞き、筆者もさっそく現地へ行ってきました！ その魅力をレポートします。道民に愛される歴史建造物「赤れんが庁舎」が遂に再び