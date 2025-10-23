県内では2回目の緊急銃猟でクマの駆除は初めてでした。発砲の直前は規制線がはられ、市の職員が避難を呼びかけるなど、かなりの緊迫感がありました。あらためて「緊急銃猟」とはどんな対応なのでしょうか。 「緊急銃猟」は、先月から始まったもので、自治体の判断で銃器によるクマなどの駆除が可能になる仕組みです。以前は市街地での猟銃の使用は原則として禁止されていて、クマが市街地に出没した時は自治体ではなく警察官が