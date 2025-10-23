◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人は育成ドラフト２巡目で、立正大の林燦（はやし・きら）投手を指名した。１８３センチ、８５キロの右腕で最速１４９キロの力強い直球が武器。担当の大場スカウトは「最速１４９キロの力強いストレートを投げ込む投げっぷりの良いパワー型の右腕。バランスの良い投球フォームで打者の内角球のストレートは威力十分。変化球も多彩で、