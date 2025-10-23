女優の関水渚が２３日放送のＴＢＳ系特番「プロ野球ドラフト会議ＬＩＶＥ」（午後４時４０分）に見届け人として生出演。ロッテのドラフト１位が決まったばかりの健大高崎・石垣元気投手にエールを送る一幕があった。高校時代、野球部マネジャーを務めた経験を持つ関水はこの日、生中継で健大高崎高から登場の石垣に「元気って名前、めちゃくちゃ素敵ですよね」と笑顔で話しかけると、石垣が目標に掲げる「球速１７０キロ」とい