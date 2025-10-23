やましんレディースセミナーが23日、山形市で開かれ、インバウンド対策のコンサルティングを行うルース・マリー・ジャーマンさんが、「輝く日本の女性たち世界が絶賛する日本の美意識」と題して講演しました。ルース・マリー・ジャーマンさん「日本女性が持っているものをもっと海外に発信してもっと海外の人たちも豊かになれるんじゃないか」講演したのは、日本のインバウンド対