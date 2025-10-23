Photo: 小暮ひさのり 未来では、「布」すらカイロになるのかも。近年は暑さ寒さもテックでなんとか解決できないだろうか？ みたいなアイテムの開発も進んでいますよね。それらプロダクトの下地となっているのは、やはり新たなテクノロジー。そんな新しさを感じられたのが、CEATEC 2025のコーデンシブースに展示されていた、次世代のアイマスク。名前を「アイマスク☆MYSAON」と言います。一