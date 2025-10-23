秋田朝日放送 秋田県内ではインフルエンザが流行の目安を超えていて、秋田県は手洗いなどの感染対策を徹底するよう呼びかけています。 秋田県によりますと、１９日までの１週間に県内の定点医療機関から報告があったインフルエンザの患者の数は１医療機関あたり１．２０人で、流行の目安の１人を超えました。地域ごとの状況に差があることなどから県内が流行期に入ったという判断はまだしていませんが、「寒暖差の大きい時