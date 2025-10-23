「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、中大準硬式野球部の大山北斗投手（4年＝興南）がソフトバンクに育成8位で指名された。“準硬式の星”として注目を浴びていた右腕がプロの世界に飛び込む。同部では東京都日野市内の寮から試合会場まで片道20キロ以下の場合は走って往復する伝統がある。下半身が鍛えられ、“無名”だった興南時代の最速141キロから11キロもアップした。優勝