「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、中大準硬式野球部の大山北斗投手（4年＝興南）がソフトバンクに育成8位で指名された。“準硬式の星”として注目を浴びていた右腕がプロの世界に飛び込む。同部では東京都日野市内の寮から試合会場まで片道20キロ以下の場合は走って往復する伝統がある。下半身が鍛えられ、“無名”だった興南時代の最速141キロから11キロもアップした。優勝
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 農水大臣「おこめ券」発言に騒然
- 2. 石丸氏 無礼質問にSNSは拒否反応
- 3. 元タレントが環境大臣政務官に
- 4. 高市首相を「卑弥呼」呼び 物議
- 5. 国民民主党の支持率「ほぼ半減」
- 6. 夫婦で年金月40万 83歳の暮らし
- 7. 下着ユニバが再来? 不快感示す声
- 8. 母が死去 通帳から700万円消える
- 9. 拉致家族らときょう面会 首相、曽我ひとみさんも
- 10. 成仏してクレメンス 弔辞が殺到
- 1. 小2の孫の顔に傷 親の謝罪なし
- 2. もっともっと好きになる。男性のスイッチを入れる「女性の言動」
- 3. 「かに座」の恋愛運&全体運
- 4. 「Neo点心」が外食にも影響か
- 5. 【ブーム調査隊】海外・国内の注目店が軒並みオープン さらに盛り上がるかき氷フィーバー2014
- 6. エリマキソックスより初のニーハイソックス - フリルが螺旋状に伸びるモードなデザイン
- 7. NOTグロ派に！やり過ぎないハロウィンゾンビメイク〜シスター編〜
- 8. トレンドをおさえたヘアカラーは
- 9. 髪悩みは十人十色。オージュアで自分に合ったヘアケアアイテムを見つけました♪
- 10. 洗顔なし！？【メイク前のスキンケア】必見！