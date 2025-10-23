¡Ê±ÀÎÓÃæ±û¼Ò¡ËÃæÉô¡¦±ÀÎÓ¸©¤Ê¤É¤Ç23Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÁ´¹ñ±¿Æ°²ñ¡×¡Ê¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ËÁêÅö¡Ë¤Ç¡¢¶¥±Ë½÷»Ò¤Î´Ú°ÂÀÆ¡Ê21¡Ë¤¬Æ±Âç²ñ¤Î¿å±Ë¶¥µ»¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë10¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£´Ú¤ÏÍèÇ¯¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤È¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Áµ¢¤ê¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£´Ú¤Ï¶â¤òÆ¨¤·¤¿2¼ïÌÜ¤Ç¤â¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿12¼ïÌÜÁ´¤Æ¤ÇÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¶¥µ»½éÆü¤Î100¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Ç¤Ï¡¢59ÉÃ73¤Ç