事件で押収した覚醒剤を警察が紛失　証拠品管理のためのラベルを貼っていなかったか　兵庫県警西宮署 MBSニュース

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 兵庫県警は、覚醒剤取締法違反事件の証拠品だった覚醒剤1点を紛失した
  • 覚醒剤が入った袋と吸煙具は、西宮署の保管庫で保管されていたという
  • 警察はどの時点で紛失したかは明らかでないとしている
