事件で押収した覚醒剤を警察が紛失 証拠品管理のためのラベルを貼っ… 警察 兵庫県 覚醒剤 時事ニュース MBSニュース 事件で押収した覚醒剤を警察が紛失 証拠品管理のためのラベルを貼っていなかったか 兵庫県警西宮署 2025年10月23日 20時5分 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 兵庫県警は、覚醒剤取締法違反事件の証拠品だった覚醒剤1点を紛失した 覚醒剤が入った袋と吸煙具は、西宮署の保管庫で保管されていたという 警察はどの時点で紛失したかは明らかでないとしている 記事を読む