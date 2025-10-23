ローソンは10月、温めてすぐに食べられる、栄養と食べ応えのあるスープを続々と発売している。ローソン「1食分の野菜が摂れる ミネストローネ 〜パスタ入り〜」「1食分の野菜が摂れる ミネストローネ 〜パスタ入り〜」(397円)は、トマトの甘味と旨味が詰まったスープにパスタも入った食べ応えのあるスープで、1食分の野菜(約120g)を摂取することができる。ローソン「麺屋一燈監修 濃厚魚介スープ」「麺屋一燈監修 濃厚魚介スープ」