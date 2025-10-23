ローソンは10月21日より、とろ〜りチーズで美味しいサンド・バーガー3種を、全国の「ローソン」にて順次販売している。ローソン「あふれるチーズバーガー」10月21日から3週連続で、電子レンジで温めて食べる「とろ〜りチーズが美味しい」ラインナップが登場する。10月21日より販売されている「あふれるチーズバーガー」は、電子レンジで温めると、あふれるとろーりチーズを楽しめるチーズバーガー。価格は365円。ローソン「ホット