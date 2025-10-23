日本維新の会との連立にこぎつけたものの、衆院両院で過半数割れと安定感を欠く中で発足した高市政権。公明党の離脱から始まった今回の連立劇をどう見るべきか。今後の政権運営はどうなるのか。ジャーナリストで流通経済大学教授の龍崎孝氏に話を聞いた。【タイムテーブル】00:00イントロ01:26高市新内閣の誕生04:10片山さつき氏“財務大臣就任”06:17自公連立から自維連立へ09:04国民民主党の動きをどう見る？11:47こ