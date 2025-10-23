メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県が新たに開発した豚を使ったとんかつを、大村知事が試食しました。 「アイリスＤ2」は愛知県農業総合試験場が開発した新しい豚です。愛知県が開発した従来の豚より背脂が薄く、肉の品質向上が期待できるといいます。 23日は大村知事が「アイリスＤ2」を使ったとんかつを試食しました。 「あぶらの乗り具合というか、上品でいいですね」(愛知県 大村秀章知事) 「アイリスＤ2」を利