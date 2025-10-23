オランダの人気絵本『ミッフィー』のお花屋さん「フラワーミッフィー」は、10月24日（金）〜11月10日（月）の期間、ポップアップショップ「Flower Miffy POP UP SHOP」を、東京・新宿にあるルミネエスト新宿で開催する。【写真】待望のボリスが登場！マスコットなど新商品一覧■購入特典も用意今回開催される「Flower Miffy POP UP SHOP」は、会期を通してミッフィーとお花のある暮らしをテーマに、自分への贈り物はもちろん