ジョナサンは10月23日から、YouTube登録者426万人の人気フィットネスインストラクター・竹脇まりなさん監修第2弾となる「栄養バランスGOOD！『やみつき旨辛アジアンごはん』」を発売しました。前回の第1弾は30万食超えとなった人気コラボが、さらに進化して登場。厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」によると、三大栄養素のたんぱく質（P）、脂質（F）、炭水化物（C）の接種比率が＜P：F：C＝2：3：5＞になることが理想とのこと