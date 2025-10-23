¥Õ¥¡¥ó¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÂç¤­¤Ê°ì¸ý¡ª timelesz¤Îº´Æ£¾¡Íø¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä«¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ï¿©¤Ù¤ëÇÉ¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢ÀÖ¤È¹õ¤Î¥·¥ã¥Ä¤ËÇò¤ÎÃ»¥Ñ¥ó¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Ñ¥ó¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¢¥ï¥ó¥Ñ¥¯¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤ß¤ë¤È°Â¿´¤¹¤ë¡×¡Ö¥â¥°¤·¤ç¤ê¤Ã¤ÆÆ°²è¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¤â¤°¤·¤ç¤ê°¦¤ª¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£º´Æ£