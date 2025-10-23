まもなくパセーラにオープンする「広島もとまち水族館」とシェア型フードホール。メディア初公開となる内覧会が行われました。 小嶋沙耶香アナウンサー「パセーラ７階に今月３１日にオープンする広島もとまち水族館。こちらがその入口、さっそく行ってみましょう！非常に期待が高まりますね」 ハリセンボンに…ミーアキャットも！音や香り、照明などに工夫を凝らした空間演出型