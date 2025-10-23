マツダはコスト削減などに取り組むため、日本製鉄と車体を開発する段階から連携していくと発表しました。 マツダは今年中にヨーロッパなどで販売を開始する３代目となる次期ＣＸ－５について、日本製鉄と開発段階から連携していることを明らかにしました。 ＣＸ－５ではこれまで部品ごとに複数社に見積もりをとり個別に鋼板材料を発注していましたが、車１台分を一括で日本製鉄に発注する形に変更しました。