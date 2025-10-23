NPBプロ野球ドラフト会議が23日に行われ、帝京長岡高校出身で富山GRNサンダーバーズの幌村黛汰外野手が東北楽天ゴールデンイーグルスから育成1位指名を受けました。幌村選手は阪神に在籍している茨木秀俊投手の元チームメイトで、高校3年の夏の新潟大会では、決勝に進出。千葉ロッテ在籍の田中晴也投手率いる日本文理に敗れ、甲子園出場を惜しくも逃していました。【幌村黛汰外野手(球団プロフィ