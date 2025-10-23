アルピニストの野口健氏（52）が23日、X（旧ツイッター）を更新。元グラビアアイドルで環境大臣政務官に就任した自民党の森下千里衆院議員（44）に期待を寄せた。野口氏は、森下氏が環境大臣政務官に就任したことを取り上げた記事を引用。「森下さんとは以前、環境番組のロケで一緒に山に登りました」とタレント時代の森下氏との共演を振り返り、「政界入りを目指していたのも、落選後も毎朝、欠かさずに演説をしていたことも知っ