◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人は６選手を指名し、支配下の指名を終えた。１巡目には、前日に公表していた通りに最速１５２キロの本格派左腕で鷺宮製作所の竹丸和幸投手を指名。単独で交渉権を獲得した。２位では長身１８３センチのサイド右腕の早大・田和廉投手、３位には亜大のトルネード左腕・山城京平投手を指名。上位３位はいずれも即戦力投手の交渉権獲得とな