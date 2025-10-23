ロサンゼルス・ドジャースが、2025年10月23日に公式インスタグラムを更新。日本時間25日に開催するワールドシリーズの対戦相手、トロント・ブルージェイズの本拠地に向けて飛行機移動する、ドジャースの選手たちの写真を公開した。大谷翔平選手（31）や山本由伸選手（27）、佐々木朗希選手（23）ら日本人選手の表情もとらえられている。ワールドシリーズでトロント・ブルージェイズと対戦球団公式インスタグラムは、「Next stop：